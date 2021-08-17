Сингапурская компания планирует реализовать в Узбекистане проект в сфере производства строительных материалов

Сингапурская строительная компании «Western International New Building Materials» прорабатывает возможности реализации в Узбекистане проекта по организации производства клинкерного цемента, передает Trend со ссылкой на Dunyo.

В Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) проведена встреча с руководством крупной сингапурской строительной компании «Western International New Building Materials».

С узбекской стороны во встрече приняли участие первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Азиз Воитов и председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов.

Обсуждены перспективы налаживания инвестиционной деятельности сингапурской компании в сфере производства строительных материалов Узбекистана. В частности, было озвучено, что компания в настоящий момент прорабатывает возможности реализации проекта по организации производства клинкерного цемента.

Узбекской стороной была представлена подробная информация об инвестиционном и промышленном потенциале данной отрасли. Отмечалось, что в Узбекистане развитию сферы производства строительных материалов, как одного из драйверов экономического роста, уделяется особое внимание, ввиду чего имеются все предпосылки для успешной реализации проекта сингапурской компании.

По итогам встречи стороны договорились о налаживании тесного взаимодействия в целях ускоренного продвижения проекта и оперативного решения возникающих вопросов.