В Батуми планируют создать искусственный архипелаг

БАКУ /Trend/ - В Батуми планируется создание искусственного архипелага «Пальмовый остров». Об этом сказал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

«Мы уже договорились с конкретной инвестиционной группой, что в Батуми будет построен искусственный архипелаг. Предусмотрены довольно большие вложения. В этом году мы начнем углубленное исследование. Мы пригласим международных архитекторов, дизайнеров, строителей. Как только будет подтверждена экономическая целесообразность проекта, очень скоро начнется его строительство», - сказал Рижвадзе.

По его словам, это будет уникальный по своему значению проект: "Мы сможем идти в ногу с мировым прогрессом и создать новую туристическую локацию на море и, конечно же, появятся новые экономические возможности и рабочие места".

Отметим, что в ОАЭ, в эмирате Дубай, в начале 2000-х годов был создан архипелаг «Пальмовые острова», состоящий из трех больших искусственных островов, имеющих форму пальмы. Его называют «восьмым чудом света». Архипелаг застроен роскошными гостиницами, виллами, аквапарками и пляжами.

(Автор: Тамилла Мамедова)