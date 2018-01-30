В переговорах по авиасоглашению с Азербайджаном отмечается прогресс - еврокомиссар (версия 2)

30 января 2018 18:55 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) и Азербайджан отмечают прогресс в переговорах по авиационному соглашению, сказал на пресс-конференции в Баку во вторник генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

По его словам, стороны намерены в полной мере использовать возможности, которые откроет обширное авиационное соглашение.

"Такое соглашение является главной целью переговоров, которые сейчас ведутся. Я не буду говорить о технических деталях, но мы видим явный прогресс в переговорах и хотим использовать все возможности, которые соглашение нам представит. Азербайджанская сторона четко обозначила свою позицию - соглашение должно быть взаимовыгодным, и мы поддерживаем ее", - сказал Хололей.

Создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Этот проект является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.

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