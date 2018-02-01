Азербайджан пригласил США инвестировать в Мингячевирский промпарк

1 февраля 2018 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американские компании могут воспользоваться созданными в Азербайджане инвестиционными возможностями и инвестировать в промышленные зоны, созданные в стране, в особенности в Мингячевирский промышленный парк.

Как сообщает министерство экономики Азербайджана, об этом в четверг сказал министр Шахин Мустафаев на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой.

По словам министра, отношения между Азербайджаном и США активно развиваются по всем направлениям, в частности в сфере экономики. Отмечая сотрудничество с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham) и Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC), министр отметил, что в настоящее время совместно с AmCham ведется подготовка к организации визита экспортной миссии Азербайджана в США.

В свою очередь, Секута отметил важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и Бакинского международного морского торгового порта и выразил интерес США к БТК.

Секута подчеркнул, что диверсификация экономики и проведение реформ повысили международный рейтинг Азербайджана. Он также выразил свое мнение по поводу экономического сотрудничества и проектов, реализуемых в Азербайджане при поддержке США.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в 2017 году составил 781,78 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджану могут предоставить льготы на экспорт товаров в ЕС
Бизнес 31 января 16:34
Министр экономики Азербайджана рассказал о европейских инвестициях в экономику страны
Бизнес 31 января 16:09
В Азербайджане могут оказать господдержку для производства солнечных батарей
Бизнес 29 января 15:34
В Азербайджане разрабатывается новый закон о госзакупках
Бизнес 29 января 14:45
Азербайджан расширит производство стекольной продукции
Бизнес 29 января 13:49
Азербайджан открывает в Китае торговый центр
Бизнес 29 января 13:20
В Азербайджане могут появиться субсидии на экспорт помидоров
Бизнес 29 января 13:17
Свыше 80% инвестиций в рамках механизма поощрения приходятся на регионы Азербайджана - министр
Бизнес 29 января 13:12
Оглашен объём инвестиций на развитие регионов Азербайджана
Бизнес 29 января 13:02
В Азербайджане просят выделить земли для развития животноводства в прифронтовой зоне (ФОТО)
Бизнес 26 января 16:27
Министр экономики Азербайджана рассказал о ходе строительства Бакинского порта
Бизнес 24 января 18:54
Шахин Мустафаев: Азербайджан усилит деятельность торговых представителей за рубежом
Бизнес 24 января 18:22
Азербайджан и Таджикистан обсудили расширение экономических отношений
Бизнес 30 декабря 2017 17:00
Азербайджанские и российские компании подписали меморандумы о взаимопонимании (ФОТО)
Бизнес 25 декабря 2017 14:32
Азербайджан нацелен на применение новых механизмов для развития торговых отношений с Россией – министр
Бизнес 25 декабря 2017 14:22
Открытие представительства РЭЦ в Баку поможет расширить товарооборот Азербайджана и РФ - министр (ФОТО)
Бизнес 25 декабря 2017 11:57
Шахин Мустафаев: Ненефтяной сектор Азербайджана обладает огромным экспортным потенциалом (ФОТО)
Бизнес 22 декабря 2017 18:48
Посол США принял участие на CEO Lunch Baku (ФОТО)
Бизнес 21 декабря 2017 18:50