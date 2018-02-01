Азербайджан пригласил США инвестировать в Мингячевирский промпарк

БАКУ /Trend/ - Американские компании могут воспользоваться созданными в Азербайджане инвестиционными возможностями и инвестировать в промышленные зоны, созданные в стране, в особенности в Мингячевирский промышленный парк.

Как сообщает министерство экономики Азербайджана, об этом в четверг сказал министр Шахин Мустафаев на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой.

По словам министра, отношения между Азербайджаном и США активно развиваются по всем направлениям, в частности в сфере экономики. Отмечая сотрудничество с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham) и Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC), министр отметил, что в настоящее время совместно с AmCham ведется подготовка к организации визита экспортной миссии Азербайджана в США.

В свою очередь, Секута отметил важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и Бакинского международного морского торгового порта и выразил интерес США к БТК.

Секута подчеркнул, что диверсификация экономики и проведение реформ повысили международный рейтинг Азербайджана. Он также выразил свое мнение по поводу экономического сотрудничества и проектов, реализуемых в Азербайджане при поддержке США.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в 2017 году составил 781,78 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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