Новых разногласий между Казахстаном и международными инвесторами не предвидится - S&P

12 марта 2018 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-/А-3". Прогноз изменения рейтингов – "Стабильный".

Прогноз "Стабильный" отражает ожидания агентства относительно того, что в ближайшие два года не возникнет новых существенных финансовых требований в рамках разногласий между властями Казахстана и международными инвесторами.

“Мы можем повысить рейтинги Казахстана, если – вопреки нашим текущим ожиданиям – недавние политические реформы приведут к значительному укреплению общественных институтов. Рейтинги могут оказаться под давлением, если внешнеэкономические показатели страны ухудшатся в большей степени, чем мы ожидаем в рамках нашего базового сценария”, - говорится в сообщении S&P.

Агентство также может понизить рейтинги Казахстана, в случае повторного возникновения дестабилизирующих факторов, например значительного повышения долларизации депозитов резидентов в банковском секторе страны или снижения прогнозируемых S&P темпов роста экономики (средневзвешенного показателя реального ВВП на душу населения) до уровня существенно ниже среднего в сравнении с показателями стран с аналогичным уровнем ВВП на душу населения.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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