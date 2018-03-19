«КазТрансГаз» продает дочернюю компанию в Грузии

БАКУ /Trend/ - Казахстанская газо-энергетическая и газотранспортная компания «КазТрансГаз» (КТГ) объявила о решении совета директоров о продаже дочерней компании «КТГ-Тбилиси» за 40 миллионов долларов США в пользу Georgian industrial group holding, передает Forbes.kz.

«КазТрансГаз» приобрела актив в Тбилиси в 2005 году, и впервые объявила о намерении продать этот актив уже в 2009 году, когда долг «КТГ-Тбилиси» перед Грузией превысил 48 миллионов долларов.

Переговоры по «КТГ-Тбилиси» идут с июля 2009 года, когда Каиргельды Кабылдин, возглавлявший тогда НК «КазМунайГаз», материнское предприятие «КазТрансГаза», заявил, что казахстанская сторона готова продать «КТГ-Тбилиси» при условии компенсации вложенных Казахстаном в эту компанию инвестиций и предоставленного заемного финансирования дочерней компании КТГ.

По данным «КазТрансГаза», с момента вхождения на рынок Грузии в мае 2006 по 2009 год компания инвестировала в дочернее предприятие «КТГ-Тбилиси» свыше 100 миллионов долларов. За счет этих средств были приведены в порядок все газопроводы Тбилиси, установлены счетчики, а собираемость абонентской платы за газ была доведена с 30 до 90 процентов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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