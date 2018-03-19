Советы молодым консультантам

БАКУ /Trend/ - Чаще всего консалтинг рассматривается как вид профессиональной помощи, оказываемый для решения проблем клиента с помощью профессиональных внешних специалистов.

ООО Business Service Centre около 20 лет вместе со своей профессиональной командой предоставляет клиентам комплексные консалтинговые услуги, знания и опыт. BSC Group внесла особый вклад в успех многих компаний благодаря консалтинговым услугам, оказываемым бизнесу клиентов. Благодаря этому BSC Group завоевывает доверие всё новых и новых клиентов и в настоящее время успешно сотрудничает с более чем 100 компаниями различного назначения и сложности.

Опыт работы нашей консалтинговой компании натолкнул меня на мысль написать эту статью. Мы уверены: мнения и советы опытных коллег — ценный ресурс для молодых профессионалов

Научитесь структурно мыслить

Любой кейс из реальной жизни слишком многогранен и сложен, чтобы пытаться справиться с ним целиком. Хороший консультант знает, как разбить задачу на маленькие части, более простые, а значит и более легкие в управлении

Умейте взаимодействовать с людьми

Будьте готовы к эффективной коммуникации на самом высоком уровне — с первых дней в должности консультанта вам придется общаться с генеральными директорами и топ-менеджментом.

В консалтинге умение взаимодействовать с людьми — это нечто большее, чем общаться с друзьями. Вам нужно убедить людей делать то, что не принесет им прямой выгоды, учить их тому, что, по их мнению, они делают лучше вас. Причем важно поддерживать хорошие отношения не только с клиентами, но и внутри компании, где вы работаете.

Всегда изъясняйтесь четко и по делу. Следите за этим, когда создаете слайды презентации, пишете электронные письма или говорите с коллегой или клиентом. Но в то же время никогда не теряйте чувство юмора!

Научитесь работать с информацией

Майер Амшель Ротшильд однажды сказал: «Кто владеет информацией, тот правит миром». Это справедливо для любой сферы, особенно для консалтинга, где большую часть времени занимают исследования, аналитика и создание презентаций.

Взаимодействие с информацией — ключевой навык в работе консультанта, а значит необходимо овладеть им в совершенстве.

Работа с информацией подразумевает умение не утонуть в большом объеме фактов и цифр, воспринимать и обрабатывать данные, поступающие из различных источников (из отчетов и статистики, от клиентов и экспертов), логично и лаконично подавать обработанную информацию.

Многие консультанты попадают в ловушку своей любви к сложному. По-настоящему успешный консультант должен уметь сделать шаг назад и преподнести результат своей работы на простом, доступном языке, понятном человеку, который совсем не разбирается в данной теме.

Научитесь управлять временем и ресурсами

В школе или университете оценки напрямую зависели от того, сколько усилий в них вкладывал студент (чем больше учишь, тем выше оценка). В консалтинге люди сразу работают с полной отдачей. В их распоряжении только время, количество часов, которое они уделяют работе еженедельно. Наиболее успешны те, кто добивается лучшего результата в рамках имеющегося времени и ресурсов (к ресурсам относится команда поддержки, клиенты, эксперты и т.п.)».

Управление временем подразумевает умение грамотно расставлять приоритеты и выполнять несколько задач параллельно.

Прокачали эти навыки? Но и это еще не все. Даже если вы максимально эффективны на работе, другие сферы вашей жизни не должны от этого пострадать. Поддерживать баланс между эффективной работой и счастливой личной жизнью сложно, но нужно.

Не останавливайте процесс учебы

Неважно, с каким высшим образованием вы придете в консалтинговую компанию. Практика показывает, что консультантом может стать как выпускник бизнес-школы, так и специалист в сфере физики или биологии. На самом деле, настоящая учеба начнется после того, как вы окончите вуз.

В консалтинге обучение — это непрерывный и бесконечный процесс. Консультант должен уметь разобраться в любом вопросе на уровне профессионала. Работа над каждым проектом предполагает изучение сферы бизнеса клиента, ее специфики и особенностей.

На помощь придет профессиональная литература, взаимодействие с экспертами и обучающие программы в компаниях.

Неважно, сколько всего вы уже знаете. Важно, что всегда есть то, чего вы еще не знаете. Обучение проходят все, в том числе партнеры и директора. Вы изучаете новые индустрии, регионы, новые функции и навыки. Вы учитесь у своих клиентов и членов команды.

Всегда ориентируйтесь на клиента

Компании платят по полмиллиона евро за проекты, частью которых вы станете, и немалую сумму Вам. Логично, что они ожидают от вашей команды максимально профессионального решения любой своей проблемы.

Если клиент счастлив — все счастливы! Убедитесь, что вы понимаете проблемы клиента, и станьте решением для него.

Всегда стремитесь к успеху

Управленческий консалтинг — сфера с высокой конкуренцией. Сюда приходят люди, которые обладают недюжинным интеллектом и хотят достичь успеха. Они работают по 14 часов в день. И это напряженная работа, требующая постоянного роста и движения вперед.

В консалтинге побеждают самые настойчивые и целеустремленные. И лучший способ развить эти навыки — гореть страстью к своей работе.

Иными словами, вы должны очень любить эту работу, чтобы задержаться на ней основательно и надолго.

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