Си Цзиньпин: Китай усилит защиту прав интеллектуальной собственности

Китай усилит защиту прав интеллектуальной собственности. Об этом во вторник заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство "Синьхуа".

Защита прав интеллектуальной собственности является центральным элементом системы по улучшению защиты прав собственности. Она даст большой импульс повышению конкурентоспособности экономики Китая, сказал председатель КНР.

"Более сильная защита прав интеллектуальной собственности является требованием иностранных предприятий, и, тем более, китайских", - добавил он.

По словам Си Цзиньпина, в этом году Китай реорганизует Государственное управление по делам интеллектуальной собственности, чтобы усилить правоохранительную деятельность, значительно повысить цену нарушений и дать в полной мере раскрыться сдерживающему эффекту соответствующих законов.

"Мы поощряем нормальные технологические обмены и сотрудничество между китайскими и иностранными предприятиями и защищаем законные права интеллектуальной собственности, принадлежащие иностранным предприятиям в Китае", - сказал он.

Между тем, Китай надеется, что правительства других стран также усилят защиту китайских прав интеллектуальной собственности, сказал Си Цзиньпин.

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