Оглашен объем поступлений в Фонд социального медстрахования Казахстана

3 мая 2018 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поступления в Фонд социального медстрахования (ФСМС) в Казахстане с 1 июля 2017 года по 30 апреля 2018 года составили 63,3 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба ФСМС.

Поступления в ФСМС в апреле 2018 года составили 8,17 миллиарда тенге. Из общей суммы 54,9 миллиарда тенге (около 87 процентов) приходятся на отчисления работодателей, 8,4 миллиарда тенге (около 13 процентов) — на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, уточняет фонд.

Наибольшие суммы при сравнении регионов по-прежнему поступают из городов Алматы и Астаны, а также из Карагандинской области.

Согласно информации фонда, все средства, поступившие по линии обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), хранятся в Национальном банке, который управляет ими в соответствии с договором. В последующем средства будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

Как сообщалось, в ноябре 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «Об обязательном социальном медицинском страховании», направленный на реализацию реформ в части внедрения обязательного социального медстрахования на основе принципа солидарной ответственности государства, работодателей и граждан.

АО «Фонд социального медицинского страхования» создано в 2016 году. Отчисления в фонд начались с июля прошлого года. Внедрение системы обязательного социального-медицинского страхования в Казахстане планируется начать с 2019 года.

Официальный курс на 3 мая составил 329.99 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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