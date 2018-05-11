Азербайджан усиливает продовольственную безопасность (версия 2)

11 мая 2018 11:27 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Агентство продовольственной безопасности подписали меморандум о взаимопонимании.

Меморандум был подписан председателем ГТК Сафаром Мехтиевым и председателем Агентства Гошгаром Тахмазли.

Меморандум подразумевает обмен информацией между двумя структурами по результатам экспертиз экспортируемой и импортируемой продукции, а также обмен опытом. Кроме того, обе структуры обязуются проводить совместные семинары по продовольственной безопасности.

Агентство продовольственной безопасности было создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране от 10 февраля 2017 года.

Согласно указу главы государства, Агентство продовольственной безопасности поможет обеспечить нормативное регулирование безопасности продуктов питания (разработку и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), а также будет осуществлять анализ рисков, проводить работы по гигиенической сертификации, в том числе предоставлять сертификат качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, осуществлять государственный контроль в сфере защиты прав потребителей продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа "с поля на стол" в соответствии с уровнем риска продукции.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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