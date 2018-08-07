Текстильные предприятия Узбекистана и России обсудят перспективы совместной деятельности

БАКУ /Trend/ - Крупнейшие текстильные предприятия Ивановской области России и Узбекистана обсудят перспективы совместной деятельности и вопросы обеспечения сырьём, говорится во вторник в сообщении министерства иностранных дел России.

Обсуждения состоятся в рамках визита делегации Ивановской области во главе с временным исполняющим обязанности губернатора Станиславом Воскресенским в Ташкент.

В состав делегации вошли руководители крупнейших текстильных предприятий региона, в числе которых «ТДЛ Текстиль», «Русский Дом», Тейковский хлопчатобумажный комбинат, «Шуйские ситцы» и ряд других, представители Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область и органов исполнительной власти региона.

В рабочей программе визита – встреча с заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым, в рамках которой состоится обсуждение перспектив взаимовыгодного сотрудничества Ивановского региона с Узбекистаном.

В ходе визита также запланированы посещение текстильных предприятий, встреча с руководством ассоциации «Узтекстильпром», посещение площадки для проведения Первого российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в правительстве России создана рабочая группа по реализации интеграционных проектов в текстильной отрасли с Узбекистаном, сопредседателем которой назначен Станислав Воскресенский.

В числе первоочередных задач рабочей группы – подготовка проекта соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в текстильной отрасли, в котором будут определены приоритетные направления сотрудничества, сформирован перечень возможных совместных программ и проектов, в том числе создание логистического хаба в Ивановской области.

Отметим, что в первой половине 2018 года Россия стала основным внешнеторговым партнёром Узбекистана. Товарооборот между двумя странами составил 2,83 миллиарда долларов, что составляет 16 процентов от общего товарооборота Узбекистана (17,7 миллиарда долларов). К концу 2018 года Узбекистан и Россия планируют довести объём взаимной торговли до 6 миллиардов долларов.

Напомним, что согласно данным Госкомстата Узбекистана, по состоянию на 1 января 2018 года на территории страны действовало 1035 предприятий с участием российского капитала.

В свою очередь, на территории России зарегистрировано 612 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.