Минфин Азербайджана выпускает облигации с доходностью 8%

9 августа 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 августа состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов, сообщает в четверг БФБ.

На аукцион будут выставлены 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 728 дней. Срок оплаты по облигациям - 11 августа 2020 года.

Процентная ставка по облигациям составляет восемь процентов. Выплаты по процентам будут осуществляться 12 февраля 2019 года, 13 августа 2019 года, 11 февраля 2020 года и 11 августа 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на девятое августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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