Турция обошла Россию по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане

10 августа 2018 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К первому августу 2018 года в Узбекистане действовало 6 468 предприятий с участием иностранного капитала, что на 1 195 единиц больше (на 22,6 процента) показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили в пятницу в Государственном комитете Узбекистана по статистике.

Из общего числа предприятий 3 528 составляют совместные предприятия, 2 940 – с полностью иностранным капиталом.

Наибольшее количество предприятий с иностранным капиталом приходится на сферу промышленности – 2 678 (41,4 процента), торговлю - 1 352 (20,9 процента) и другие виды - 1 104 (17,1 процента), наименьшее – на здравоохранение и предоставление социальных услуг - всего 89 предприятий (1,4 процента).

Из общего числа созданных в течение семи месяцев текущего года предприятий с участием капитала резидентов Турции – 147, России – 144 предприятий, Китая – 137, Казахстана – 91 и Республики Корея – 78 . Также интерес к совместной деятельности в 2018 году проявили резиденты Афганистана, Индии, Германии, Украины, Азербайджана.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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