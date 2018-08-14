KFC назвала сроки открытия первого ресторана быстрого питания в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Первый ресторан KFC в Узбекистане в тестовом режиме откроется в сентябре 2018 года, передаёт «Подробно.uz» со ссылкой на пресс-офис KFC в России.

Представитель компании в беседе с агентством также отметил, что Узбекистан обладает серьезным потенциалом для развития бизнеса и является одним из важных регионов для расширения KFC.

«Средняя Азия – один из приоритетных регионов для развития бренда KFC с серьезным потенциалом для расширения бизнеса. До конца 2018 года мы совместно с нашим партнером, компанией «Фуд Чейн», планируем открыть в Ташкенте несколько ресторанов KFC, где будут представлены все основные блюда, включая баскеты, снэки, сандвичи и др.», – отметили в компании.

При этом, по словам представителя компании, ценовая политика KFC в Узбекистане будет формироваться с учётом динамики и конъюнктуры рынка и различных иных факторов с тем, чтобы сохранить массовую доступность блюд для потребителей.

В компании также подчеркнули, что KFC тщательно подходит к выбору поставщиков, ориентируясь на высочайшее качество продукции, надежность операционной деятельности, соответствие международным стандартам работы.

«Мы настроены на поставки куриного мяса и овощей местного производства и сейчас активно работаем с локальным производителем для выстраивания этого процесса. В качестве подстраховки у нас есть возможность импорта из России, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в полном объеме, который необходим для работы ресторана в Ташкенте», – заключили в компании.

KFC – международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки.

KFC – вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. По состоянию на 2015 год под брендом KFC работали 750 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 125 странах мира. KFC является дочерней компанией корпорации Yum! Brands, также владеющей торговыми сетями Pizza Hut и Taco Bell.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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