Бренд Made in Azerbaijan значительно нарастит присутствие в Китае (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года Азербайджан откроет в Китае два винных дома и один азербайджанский павильон.

Об этом сообщил Trend торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу.

По словам Надироглу, это позволит активно продвигать товары азербайджанского производства на емком потребительском рынке Китая, и окажет положительное воздействие на уровень товарооборота между нашими странами.

"Открытие сразу двух винных домов в Китае позволит в дальнейшем улучшить уровень торговли между странами по этому виду продукции, а также продвигать торговый бренд "Made in Azerbaijan" на китайских рынках спроса", - сказал торговый представитель.

Напомним, что один из винных домов Азербайджана откроется в Шанхае в ноябре этого года в рамках международной импортной выставки.

Помимо азербайджанской винной продукции, продолжил торговый представитель, в Китае очень популярны гранатовые соки, компоты, джемы, а также чайная продукция.

"Несмотря на то, что родиной чая является Китай, китайцев уже заинтересовали разновидности черного азербайджанского чая. На сегодняшний день экспорт азербайджанского чая составляет небольшие объемы, но мы работаем над тем, чтобы усилить интерес китайских импортеров и потребителей к этому виду нашей продукции", - сказал Надироглу.

По словам торгового представителя, в новом азербайджанском павильоне будут демонстрироваться не только отечественная продукция и товары, но также будет представлена азербайджанская культура, туристический потенциал страны и так далее.

"В дальнейшем там будут проводиться различные мероприятия, в том числе выставки в сфере культуры и бизнеса. В целом, наше представительство в Китае занимается не только поощрением экспорта, но и привлечением китайских инвестиций в Азербайджан. Главы наших государств уделяют большое внимание динамичному развитию торгово-экономических отношений. И в то же время благодаря проделанной нами работе, есть определенный интерес в Китае к нашей отечественной продукции и в целом, к Азербайджану", - резюмировал собеседник агентства.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Китаем в прошлом году составил почти 1,3 миллиарда долларов, что на 33 процента больше показателя 2016 года. Экспорт за год вырос на 63,75 процента, до 443,8 миллиона долларов, а импорт - на 21,4 процента, до 854,5 миллиона долларов.

Главными экспортными товарами из Азербайджана в Китай в минувшем году были химическая продукция, топливо, пластмасса и изделия из нее. Из Китая в Азербайджан за минувший год были ввезены электрическая аппаратура, оборудование и запчасти к ним, транспортные средства и запчасти, одежда и детали, керамические изделия, предметы обихода.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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