В Азербайджане подорожали банковские металлы

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в понедельник выросла, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 20 августа подорожала по сравнению с минувшей пятницей на 15,708 маната, составив 2016,081 маната, серебра - на 0,2018 маната, до 25,118 маната, платины - на 18,0965 маната, до 1343,7905 маната, палладия - на 31,331 маната, до 1550,0855 маната за унцию.
|
Название
|
20.08.18
|
17.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2016,081
|
2000,373
|
Серебро
|
XAG
|
25,118
|
24,9162
|
Платина
|
XPT
|
1343,7905
|
1325,694
|
Палладий
|
XPD
|
1550,0855
|
1518,7545
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Анвар Мамедов)
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