В Азербайджане подорожали банковские металлы

20 августа 2018 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в понедельник выросла, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 20 августа подорожала по сравнению с минувшей пятницей на 15,708 маната, составив 2016,081 маната, серебра - на 0,2018 маната, до 25,118 маната, платины - на 18,0965 маната, до 1343,7905 маната, палладия - на 31,331 маната, до 1550,0855 маната за унцию.

Название

20.08.18

17.08.18

Золото

XAU

2016,081

2000,373

Серебро

XAG

25,118

24,9162

Платина

XPT

1343,7905

1325,694

Палладий

XPD

1550,0855

1518,7545

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Анвар Мамедов)

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