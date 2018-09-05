В Азербайджане снизились цены на ряд банковских металлов

БАКУ /Trend/ - В среду цены на некоторые банковские металлы – золотые, серебряные и платиновые слитки – в Азербайджане снизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота пятого сентября подешевела по сравнению со вторником на 10,5825 маната, составив 2029,0265 маната, серебра - на 0,5654 маната, до 24,0524, платины - на 14,654 маната, до 1325,8215 маната, палладия – выросла на 5,9925 маната, до 1676,1575 маната.
|
Название
|
05.09.18
|
04.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2029,0265
|
2039,609
|
Серебро
|
XAG
|
24,0524
|
24,6178
|
Платина
|
XPT
|
1325,8215
|
1340,4755
|
Палладий
|
XPD
|
1676,1575
|
1670,165
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на пятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.
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