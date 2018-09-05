В Азербайджане снизились цены на ряд банковских металлов

5 сентября 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду цены на некоторые банковские металлы – золотые, серебряные и платиновые слитки – в Азербайджане снизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота пятого сентября подешевела по сравнению со вторником на 10,5825 маната, составив 2029,0265 маната, серебра - на 0,5654 маната, до 24,0524, платины - на 14,654 маната, до 1325,8215 маната, палладия – выросла на 5,9925 маната, до 1676,1575 маната.

Название

05.09.18

04.09.18

Золото

XAU

2029,0265

2039,609

Серебро

XAG

24,0524

24,6178

Платина

XPT

1325,8215

1340,4755

Палладий

XPD

1676,1575

1670,165

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на пятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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