В Азербайджане снизились цены на ряд банковских металлов

БАКУ /Trend/ - В среду цены на некоторые банковские металлы – золотые, серебряные и платиновые слитки – в Азербайджане снизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота пятого сентября подешевела по сравнению со вторником на 10,5825 маната, составив 2029,0265 маната, серебра - на 0,5654 маната, до 24,0524, платины - на 14,654 маната, до 1325,8215 маната, палладия – выросла на 5,9925 маната, до 1676,1575 маната.

Название 05.09.18 04.09.18 Золото XAU 2029,0265 2039,609 Серебро XAG 24,0524 24,6178 Платина XPT 1325,8215 1340,4755 Палладий XPD 1676,1575 1670,165

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на пятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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