Поддерживаемые BBF проекты заняли лидирующие места в Грузии (ФОТО)

7 сентября 2018 11:38 (UTC+04:00)

В Грузии прошел II Всемирный форум инноваций Welcome Challenge, посвященный туризму, гостиничному бизнесу и путешествиям.

Мероприятие объединило инвесторов и стартаперов в секторе туризма.

Самые инновационные стартапы региона Кавказа и Центральной Азии по туризму, гостиничному бизнесу и путешествиям соревновались в конкурсе, организованном Creative Cup Georgia, а также министерством экономического развития Грузии. В мероприятии приняли участие 14 стартап-проектов из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

Отметим, что в первый день конкурса, который проводился в течение 3 дней, стартапы выступили перед жюри инвесторов, получили консультации экспертов и менторов для следующего этапа. На следующий день, на заключительном этапе, каждый проект был представлен в рамках регламента и оценивался жюри в баллах по четырем различным категориям. В последний день в Грузинском парке высоких технологий при участии официальных лиц было объявлены результаты конкурса, состоялась церемония награждения.

По результатам голосования, два азербайджанских проекта заняли первое и второе места. Одним из них является представленный Сулейманом Алиевым проект EcoSolutions по эффективному управлению отходами в отелях. Вторым стал проект OnBranch, представленный Эльмиром Махмудовым. Следует отметить, что оба проекта являются резидентами Baku Business Factory (BBF) и были отправлены на конкурс при поддержке BBF.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

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