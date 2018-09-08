Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 августа 1,7 3 сентября 1,7 28 августа 1,7 4 сентября 1,7 29 августа 1,7 5 сентября 1,7 30 августа 1,7 6 сентября 1,7 31 августа 1,7 7 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0041 маната (0,2078 процента). Средневзвешенный курс составил 1,97432 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 27 августа 1,9753 3 сентября 1,9729 28 августа 1,9846 4 сентября 1,9727 29 августа 1,9882 5 сентября 1,9712 30 августа 1,9887 6 сентября 1,9778 31 августа 1,9859 7 сентября 1,9770 Средний курс за неделю 1,9845 Средний курс за неделю 1,97432

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0006 маната (2,3904 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0249 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 27 августа 0,0252 3 сентября 0,0251 28 августа 0,0252 4 сентября 0,0250 29 августа 0,0251 5 сентября 0,0250 30 августа 0,025 6 сентября 0,0249 31 августа 0,0249 7 сентября 0,0245 Средний курс за неделю 0,0251 Средний курс за неделю 0,0249

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0012 маната (0,4633 процента). Средневзвешенный курс составил 0,25714 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 27 августа 0,283 3 сентября 0,2590 28 августа 0,2747 4 сентября 0,2565 29 августа 0,2715 5 сентября 0,2546 30 августа 0,2602 6 сентября 0,2578 31 августа 0,2552 7 сентября 0,2578 Средний курс за неделю 0,2689 Средний курс за неделю 0,25714

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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