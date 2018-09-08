Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
27 августа
|
1,7
|
3 сентября
|
1,7
|
28 августа
|
1,7
|
4 сентября
|
1,7
|
29 августа
|
1,7
|
5 сентября
|
1,7
|
30 августа
|
1,7
|
6 сентября
|
1,7
|
31 августа
|
1,7
|
7 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0041 маната (0,2078 процента). Средневзвешенный курс составил 1,97432 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
27 августа
|
1,9753
|
3 сентября
|
1,9729
|
28 августа
|
1,9846
|
4 сентября
|
1,9727
|
29 августа
|
1,9882
|
5 сентября
|
1,9712
|
30 августа
|
1,9887
|
6 сентября
|
1,9778
|
31 августа
|
1,9859
|
7 сентября
|
1,9770
|
Средний курс за неделю
|
1,9845
|
Средний курс за неделю
|
1,97432
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0006 маната (2,3904 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0249 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
27 августа
|
0,0252
|
3 сентября
|
0,0251
|
28 августа
|
0,0252
|
4 сентября
|
0,0250
|
29 августа
|
0,0251
|
5 сентября
|
0,0250
|
30 августа
|
0,025
|
6 сентября
|
0,0249
|
31 августа
|
0,0249
|
7 сентября
|
0,0245
|
Средний курс за неделю
|
0,0251
|
Средний курс за неделю
|
0,0249
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0012 маната (0,4633 процента). Средневзвешенный курс составил 0,25714 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
27 августа
|
0,283
|
3 сентября
|
0,2590
|
28 августа
|
0,2747
|
4 сентября
|
0,2565
|
29 августа
|
0,2715
|
5 сентября
|
0,2546
|
30 августа
|
0,2602
|
6 сентября
|
0,2578
|
31 августа
|
0,2552
|
7 сентября
|
0,2578
|
Средний курс за неделю
|
0,2689
|
Средний курс за неделю
|
0,25714
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
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