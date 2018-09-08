Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

8 сентября 2018 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

27 августа

1,7

3 сентября

1,7

28 августа

1,7

4 сентября

1,7

29 августа

1,7

5 сентября

1,7

30 августа

1,7

6 сентября

1,7

31 августа

1,7

7 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0041 маната (0,2078 процента). Средневзвешенный курс составил 1,97432 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

27 августа

1,9753

3 сентября

1,9729

28 августа

1,9846

4 сентября

1,9727

29 августа

1,9882

5 сентября

1,9712

30 августа

1,9887

6 сентября

1,9778

31 августа

1,9859

7 сентября

1,9770

Средний курс за неделю

1,9845

Средний курс за неделю

1,97432

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0006 маната (2,3904 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0249 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

27 августа

0,0252

3 сентября

0,0251

28 августа

0,0252

4 сентября

0,0250

29 августа

0,0251

5 сентября

0,0250

30 августа

0,025

6 сентября

0,0249

31 августа

0,0249

7 сентября

0,0245

Средний курс за неделю

0,0251

Средний курс за неделю

0,0249

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0012 маната (0,4633 процента). Средневзвешенный курс составил 0,25714 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

27 августа

0,283

3 сентября

0,2590

28 августа

0,2747

4 сентября

0,2565

29 августа

0,2715

5 сентября

0,2546

30 августа

0,2602

6 сентября

0,2578

31 августа

0,2552

7 сентября

0,2578

Средний курс за неделю

0,2689

Средний курс за неделю

0,25714

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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