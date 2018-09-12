Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов

12 сентября 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) в среду состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 300 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены три миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - десятого октября 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 сентября
Бизнес 09:24
Спрос на облигации минфина Азербайджана почти впятеро превысил предложение
Бизнес 09:22
Банковские металлы в Азербайджане подорожали
Бизнес 11 сентября 09:36
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 сентября
Бизнес 11 сентября 09:19
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют
Бизнес 10 сентября 09:53
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 сентября
Бизнес 10 сентября 09:26
Лента новостей
Россия рассматривает возможность трехстороннего саммита с Турцией и Ираном
Россия 09:36
Генсек ОБСЕ находится с визитом в Азербайджане
Политика 09:33
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:28
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 сентября
Бизнес 09:24
Спрос на облигации минфина Азербайджана почти впятеро превысил предложение
Бизнес 09:22
"Газпром" завершает переговоры с Китаем по маршруту поставок газа
Энергетика 09:21
Госдеп назвал условие возобновления работы палестинской дипмиссии в США
США 09:19
SOCAR: ЮГК не стремится конкурировать с проектами "Газпрома" в Европе
Энергетика 09:04
Премьер Южной Кореи подтвердил приглашение Путину посетить страну в ближайшее время
Другие страны 08:57