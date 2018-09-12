Осенью на азербайджано-грузинской границе откроется Центр упрощения торговли

12 сентября 2018 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр упрощения торговли на таможенно-пропускном пункте Сыныг Керпю на границе с Грузией будет введен в эксплуатацию в конце сентября.

Об этом в среду на пресс-конференции сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

По его словам, открытие центра позволит значительно уменьшить плотность граждан, возникающую при переходе границы, и облегчить пропуск грузов и автомобилей через ТПП.

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