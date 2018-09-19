Китайские инвесторы реализуют шелководческий проект в регионе Узбекистана

19 сентября 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китайская компания Shandong Guantong Silkworm Eggs совместно с Навоийским предприятием по разведению тутового шелкопряда реализуют проект по выращиванию грены (кладка яиц шелкопряда) в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана, передают узбекские СМИ.

Проект рассчитан на пять лет, а его общая стоимость превышает 2 миллиона долларов. За счёт финансовых вливаний китайских инвесторов уже построены новая двухэтажная лаборатория и вспомогательные сооружения, отремонтированы старые здания по производству и переработке грены.

Если раньше здесь заготавливалось до 20 тысяч коробок грены, то после модернизации данный показатель доведен до 52 тысяч. Из них появится до 55 тысяч гусениц, что даст до 65 килограммов коконов. В результате количество постоянных работников также вырастет до 50 человек.

В этом году шелководы Навоийской области уже заготовили 690 тонн урожая, начался третий сезон сбора коконов, по итогам которого ожидается получение еще 110 тонн сырья.

Напомним, что в августе-сентябре прошлого года группа узбекских шелководов побывала в Китае. Специалисты приумножили свои знания и опыт. Теперь в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Навоийской областях планируется наладить выращивание грен до трех раз в год по китайской технологии.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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