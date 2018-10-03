Нахчыванский автомобильный завод будет выпускать электромобили (ФОТО)

3 октября 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нахчыванский автомобильный завод реализует проект по производству нового поколения автомобилей – электромобилей, которые наряду с экономичностью позволяют решить один из наиболее актуальных вопросов современности – вопрос экологичности. Об этом сказал Trend в среду директор Нахчыванского автозавода Муса Абдуллаев.

Вместе с тем, по его словам, завод заказал автомобили для Скорой медицинской помощи на базе коммерческого минивэна компании LIFAN и в начале 2019 года будут собраны первые экземпляры.

«Нахчыванский автомобильный завод был введен в эксплуатацию в 2010 году в находящейся в блокаде Нахчыванской Автономной Республике (НАР) с целью участия и оказания поддержки социально-экономического развития НАР. До сегодняшнего дня на заводе было произведено более 5000 автомобилей», - сказал Муса Абдуллаев.

Как отметил директор завода, изначально на предприятии собирались четыре модели автомобилей марки LIFAN, которые реализуются в стране под брендом NAZ-LIFAN. В настоящее время модельный ряд вырос до 14 различных моделей, включая коммерческие.

«Наши автомобили соответствуют современному дизайну и самым высоким нормам безопасности, экологическим требованиям, которые применяются в автомобильной индустрии. За годы работы значительно расширилась сеть обслуживания и продаж автомобилей. Кроме того, в настоящее время срок гарантии на наши автомобили увеличен до трех лет или до 150 тысяч километров пробега», - сказал Муса Абдуллаев.

В настоящее время на заводе в числе других производятся следующие модели: NAZ-LİFAN 820, который по техническим параметрам и современному дизайну относится к бизнес-седану; NAZ-LİFAN 650( NAZ-LİFAN 620-II), оснащенный новым двигателем объёмом 1,5 литра, с низким потреблением топлива двигателем, и обладающий новым дизайном, отличающемся от своего предшественника – флагманской модели 620; NAZ-LİFAN X60 – кроссовер с обновленным экстерьером и интерьером, и доработанным двигателем, потребляющий меньше топлива; NAZ-LİFAN 330 – экономичный хэтчбэк.

«В настоящее время завод работает над локализацией производства некоторых запасных частей, что позволит снизить стоимость производимых на заводе автомобилей», - сказал директор завода.

(Автор: Илькин Шафиев)

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