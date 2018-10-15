Бизнес в Азербайджане получил круглосуточный доступ к FX-операциям

15 октября 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посредством услуги интернет-банкинга предприниматели в Азербайджане могут осуществлять операции по обмену валюты круглосуточно. Такую возможность бизнесу предоставил крупнейший коммерческий банк страны - PASHA Bank.

В интервью Trend директор департамента казначейства банка Джейхун Гаджиев отметил, что новой услугой смогут воспользоваться все клиенты PASHA Bank.

«Представьте ситуацию, когда до конца операционного дня в Банке клиент по каким-то причинам не успел осуществить необходимую ему транзакцию и приобрести для своих бизнес-нужд определенную сумму в иностранной валюте. В таком случае клиенту придется ждать наступления следующего дня, однако вполне возможно, что новый обменный курс в рамках запланированной им сделки будет для его бизнеса менее выгоден, или не выгоден вообще. Поэтому главное конкурентное преимущество, предоставляемое PASHA Bank с помощью данной услуги своим клиентам – это возможность не быть привязанным к временным рамкам операционного дня и проводить операции по обмену валюты в любое удобное для клиента время в соответствии с установленным на сегодняшний день обменным курсом», - сказал Гаджиев.

По словам директора департамента, конвертировать валюту в рамках услуги интернет-банкинга очень удобно: клиентам будет достаточно зайти в соответствующий раздел на сайте банка, ввести логин и пароль. В соответствующем разделе можно сделать выбор, с какого на какой счет переводить деньги, сумму и валюту, в которую будут конвертированы средства.

Что же касается курса валюты, то, как отметил собеседник агентства, курс будет зависеть от спроса и предложения на рынке. При этом дополнительная комиссия за эту услугу не взимается.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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