Узбекистан и Италия запустили предприятие по производству стройматериалов из мрамора

29 января 2019 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекско-итальянское совместное предприятие “Jizzakh Stone Quality”, специализирующееся на производстве строительных материалов из мрамора, начало действовать в Джизаке, сообщает во вторник Trend со ссылкой на UZA.

Предприятие проектной стоимостью 2 583 тысячи евро, образованное при акционерном обществе “Жиззах пластмасса”, было учреждено итальянскими инвесторами и джизакскими предпринимателями.

Общая сумма на реализацию проекта была поделена на банковский кредит в размере 1083 тысячи евро, средства АО “Жиззах пластмасса”, эквивалентные 600 тысяч евро, и 900 тысяч евро, вложенные инвесторами.

В этой связи состоялось мероприятие с участием представителей хокимията и общественности Джизакской области, активистов территорий и предпринимателей.

“Италия занимает лидирующее место в мире по переработке камня и производству из него продукции. Вывод новой продукции на рынок - это работа не из легких, но благодаря созданным в Узбекистане возможностям для иностранных инвесторов нам удалось осуществить ввоз в Джизак новых технологий и наладить производство новых видов современной и качественной продукции для внутреннего рынка. Мы также планируем экспортировать продукцию”, - сказал инвестор из Италии Джованни Петричиоли.

Предприятие специализируется на производстве высококачественного искусственного камня и плиток из отходов натуральных облицовочных камней. Узбекистан богат этим нерудным сырьем, в частности Джизакская область располагает богатыми запасами природного облицовочного камня.

“За последние два года Узбекистан увеличил производство строительных материалов со 120 до 180 видов. Активно идет работа по обработке натурального камня. В Джизаке новое предприятие по производству искусственного мрамора различных размеров из отходов натурального камня ежегодно будет производить более 360 тысяч квадратных метров продукции. Стоит отметить, что с началом работы предприятия создано более 30 постоянных рабочих мест”, - сказал начальник отдела акционерного общества "Узстройматериалы".

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