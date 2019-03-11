Агентство развития МСБ и "Азербайджанская промышленная корпорация" подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

11 марта 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (АПК) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает в понедельник Trend.

Меморандум подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и генеральный директор АПК Кямран Набизаде.

Документ был подписан в рамках конференции, посвященной теме «Поддержка малого и среднего бизнеса: развитие промышленных предприятий в ненефтяном секторе», проведенной при организации Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в осуществлении совместных проектов, с целью оказания поддержки МСБ поощрять и привлекать молодежь к предпринимательству, реализовывать инновационные инициативы и т.д.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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