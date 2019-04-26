Эльман Рустамов: Курс азербайджанского маната останется стабильным (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:48)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

По словам председателя, подорожание азербайджанской нефти обеспечивает пополнение международных валютных резервов, что позитивно сказывается на стабильности курса маната.

"Макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная, платежный баланс - с профицитом", - добавил председатель Центробанка.

Отметим, что в 2015-2016 годах в результате двух девальваций манат подешевел более чем в два раза по отношению к доллару. В 2017 году манат укрепился к доллару на четыре процента за счет валютной политики, проводимой со стороны ЦБА. В первом квартале 2018 года манат к доллару укрепился на 0,01 процента и с марта 2018 года курс маната по отношению к доллару находится на уровне 1,7.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.