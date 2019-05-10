Агентство пищевой безопасности Азербайджана готово поддержать предпринимателей

10 мая 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продукты питания имеют нормы хранения, транспортировки и режима продажи, санитарно-гигиенические и санитарные нормы, которые обязательно должны соблюдать все предприятия по производству продовольственной продукции. Об этом сказал журналистам председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в ближайшие семь лет структурам предпринимательства необходимо оказывать поддержку в учебно-образовательной работе, чтобы они смогли создать в стране систему пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами. «Очень важное значение имеют агрохимические препараты, применяемые в растениеводстве, применение средств по защите растений, применение кормов и кормовых добавок, используемых в птицеводческих и животноводческих хозяйствах, ветеринарных препаратов. Потому что применение кормов и кормовых добавок отражается на показателях безопасности продукта. Поэтому Агентство готово оказывать необходимую поддержку предпринимателям», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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