Директор ПРООН по странам Европы и СНГ впервые посетит Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Директор регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) по странам Европы и СНГ Мирьяна Сполярич Эггер впервые посетит Узбекистан 13-14 мая, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт ПРООН.

Она проведет встречи с ключевыми национальными партнерами и обсудит вклад ПРООН в продвижение приоритетов национального развития, включая реализацию повестки дня на период до 2030 года.

В частности, в ходе своего первого визита в Узбекистан Эггер встретится с представителями министерств и ведомств для обсуждения вопросов развития и сотрудничества между ПРООН и Узбекистаном в таких сферах, как противодействие коррупции, совершенствование государственного управления, занятость, расширение прав и возможностей женщин, судебная реформа и охрана окружающей среды.

Кроме того, она примет участие в церемонии запуска нового проекта ПРООН "Содействие занятости молодежи в Узбекистане", который будет осуществляться совместно с министерством занятости и трудовых отношений, а также в Региональном форуме по инновациям в противодействии коррупции, который пройдет в Ташкенте.

ПРООН в Узбекистане осуществляет свою деятельность с 1993 года и сотрудничает с правительством в поиске решений проблем, препятствующим национальному развитию.

В Узбекистане ПРООН работает в трех направлениях – устойчивое экономическое развитие, государственное управление, адаптация к изменению климата и охрана окружающей среды.

Твиттер:@vakilovfaxri

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