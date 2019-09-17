Оман заинтересован в импорте мяса и зерновых из Казахстана

17 сентября 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Омане Нажмедин Мухаметали и министр сельского хозяйства и рыбных ресурсов Омана Хамад аль Ауфи обсудили вопросы развития сотрудничества в области сельского хозяйства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Обсуждения состоялись в рамках встречи сторон в столице Омана Маскате.

В ходе встречи была отмечена активизация партнерских отношений казахстанских и оманских сельскохозяйственных компаний. Оманская сторона проявляет интерес к наращиванию объемов импорта, включая зерновые культуры и мясную продукцию, а также экспорта морепродуктов. С целью интенсификации двустороннего взаимодействия оманская сторона предложила осуществить взаимные визиты руководства сельскохозяйственных ведомств.

Состоялся конструктивный обмен мнениями касательно обеспечения логистики для увеличения объема поставок сельхозпродукции двух стран. В частности, был отмечен потенциал железнодорожной ветки Казахстан - Туркменистан - Иран, а также Международного транзитно-транспортного коридора (Ашхабадское соглашение), участниками которого являются Иран, Казахстан, Оман, Туркменистан и Узбекистан.

Стороны отметили необходимость активизации совместных усилий для развития транспортных связей.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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