Золото в Азербайджане подорожало

10 октября 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане десятого октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 4,3945 маната, до 2564,6710 маната, унция серебра - на 0,1229 маната, до 30,3195 маната, унция платины подешевела на 4,403 маната, до 1515,0655 маната, унция палладия подорожала на 7,2675 маната, до 2855,4475 маната.

Название

10.10.2019

09.10.2019

Золото

XAU

2564,6710

2560,2765

Серебро

XAG

30,3195

30,1966

Платина

XPT

1515,0655

1519,4685

Палладий

XPD

2855,4475

2848,1800

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на десятое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

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