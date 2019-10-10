Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане десятого октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 4,3945 маната, до 2564,6710 маната, унция серебра - на 0,1229 маната, до 30,3195 маната, унция платины подешевела на 4,403 маната, до 1515,0655 маната, унция палладия подорожала на 7,2675 маната, до 2855,4475 маната.

Название 10.10.2019 09.10.2019 Золото XAU 2564,6710 2560,2765 Серебро XAG 30,3195 30,1966 Платина XPT 1515,0655 1519,4685 Палладий XPD 2855,4475 2848,1800

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на десятое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

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