Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане десятого октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 4,3945 маната, до 2564,6710 маната, унция серебра - на 0,1229 маната, до 30,3195 маната, унция платины подешевела на 4,403 маната, до 1515,0655 маната, унция палладия подорожала на 7,2675 маната, до 2855,4475 маната.
|
Название
|
10.10.2019
|
09.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2564,6710
|
2560,2765
|
Серебро
|
XAG
|
30,3195
|
30,1966
|
Платина
|
XPT
|
1515,0655
|
1519,4685
|
Палладий
|
XPD
|
2855,4475
|
2848,1800
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на десятое октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)
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