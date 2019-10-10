Состоялось мероприятие Prime Travel Market (ФОТО)

8 октября в пятый раз состоялось мероприятие Prime Travel Market (PTM), организованное компанией Prime Consulting, при поддержке Государственного Агентства по Туризму (STA) и Ассоциации Туризма Азербайджана (AZTA). Мероприятие является одним из самых успешных мероприятий в сфере люксового туризма в Азербайджане.

По традиции, выставка прошла в отеле JW Marriott Absheron. На мероприятии приняли участие представители туристических компаний из Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Сингапура, Малазии, Чехии, Словении, Греции, Беларуси, Италии, Испании, Швейцарии, Германии, Индии, Мексики, Турции, ОАЭ. Во время мероприятия гости и участники выставки обменялись опытом и идеями для установления и укрепления отношений, и в то же время, дальнейшего развития сотрудничества.

По словам организаторов Prime Travel Market, в этом году на выставке приняло участие большое количество как местных, так и иностранных туристических агентств.

Участниками выставки стали 5* отели, эксклюзивные курорты, всемирные гостиничные сети, уникальные бутик- отели, авиакомпании, передовые туроператоры и консьерж компании.

Партнерами пятой выставки Prime Travel Market выступили «Grante Şərab» и Turkish Airlines.

В рамках Prime Travel Market для гостей был организован розыгрыш около 20 ценных призов.

Выставка Prime Travel Market заслуженно завоевала репутацию одного из самых эффективных B2B мероприятий в индустрии туризма в стране.

Следующее мероприятие Prime Travel Market запланировано на март 2020 года.

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