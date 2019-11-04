Азербайджан опередил США и Германию по индексу эффективности железнодорожного транспорта

4 ноября 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан опередил США и Германию по индексу эффективности железнодорожного транспорта, сообщает Trend со ссылкой на «Отчет глобальной конкурентоспособности», опубликованный Всемирным экономическим форумом за 2019 год.

Согласно данным отчета, индекс эффективности железнодорожного транспорта Азербайджана равен 70,8.

Азербайджан по этому индексу опередил такие развитые страны, как США (69,2), Германия (65,3), Эстония (60,9), Норвегия (57,6) и Швеция (49,3). Индекс эффективности железнодорожного транспорта Японии равен 96, что является самым высоким показателем. Самый низкий индекс у Лесото.

Азербайджан занял 11-е место среди 141 страны.

Отметим, что индекс эффективности измеряется путем объединения таких категорий, как частота, точность, скорость и цена. Плотность железнодорожных сетей и общий уровень движения не отражаются в показателях эффективности.

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности.

Рассчитан по методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum), основанной на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса руководителей компаний - обширного ежегодного исследования, которое проводится Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнёрских организаций - ведущих исследовательских институтов и организаций в странах, анализируемых в отчёте. Исследование проводится с 2004 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособности по различным странам мира.

Всемирный экономический форум определяет национальную конкурентоспособность как способность страны и её институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе.

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