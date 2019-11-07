Президент AZAL Джахангир Аскеров провел собрание летного состава (ФОТО)

7 ноября состоялось традиционное общее собрание летного состава Национального авиаперевозчика Азербайджана.

Собрание открыл президент AZAL Джахангир Аскеров, который отметил постоянную заботу и внимание Президента Азербайджана Ильхама Алиева к гражданской авиации в стране. Благодаря этому гражданская авиация стала одной из ведущих секторов экономики Азербайджана.

По словам Джахангира Аскерова, Национальный авиаперевозчик Азербайджана завоевал международную репутацию за свои надежные, эффективные и комфортабельные пассажироперевозки. Согласно недавнему «Отчету глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума на 2019 год, по Индексу эффективности воздушного транспорта Азербайджан занял 12-е место среди 141 стран, опередив тем самым такие развитые страны, как Францию, Германию, Англию, Австрию и др.

Президент AZAL выразил благодарность летному составу за высокий профессионализм и вклад в развитие гражданской авиации.

«Как говорил Общенациональный лидер Гейдар Алиев, самая важная задача гражданской авиации – обеспечение безопасности полетов. Наши пилоты отлично справляются с этой задачей и сегодня их заслуженно называют одними из самых профессиональных в мире», - сказал Джахангир Аскеров.

Мероприятие продолжилось обсуждениями, среди которых были затронуты вопросы усиления безопасности полетов, эксплуатации современных воздушных судов, применения новых технологий, повышения уровня квалификации летного состава и др.

Президент AZAL наградил отличившихся пилотов и вручил им памятные подарки.

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