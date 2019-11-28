Посол: Коридор Север-Юг будет способствовать повышению объема торговли между Индией и Азербайджаном

28 ноября 2019 07:29 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Международный транспортный коридор Север-Юг будет способствовать повышению объема торговли между Индией и Азербайджаном, сказал Trend посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

Он отметил, что Азербайджан является важным и ключевым участником Международного транспортного коридора Север-Юг.

"Мы полагаем, что полный ввод в эксплуатацию данного коридора обеспечит лучшую связь между Индией и Азербайджаном и более крупным евразийским регионом. Завершение проекта значительно облегчит перемещение товаров и будет способствовать улучшению торгово-экономических связей между двумя странами", - отметил Ванлалвавна.

Предполагается, что маршрут Север-Юг из Мумбаи в Москвучерез Бандар-Аббас или порты Чабахар в Иране и далее через Баку будет значительно более экономически эффективным и на 40 процентов короче, чем нынешний морской маршрут, сказал посол.

"Поэтому мы придаем большое значение нашему сотрудничеству с Азербайджаном в проекте Север-Юг и рады работать с Азербайджаном для дальнейшего развития и продвижения этого проекта", - добавил он.

Отметим, что основа транспортного коридора "Север-Юг" была заложена 12 сентября 2000 года согласно межправительственному соглашению, подписанному между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан примкнул к этому соглашению в 2005 году. В целом, данное соглашение ратифицировали 13 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина).

Цель создания коридора – сокращение срока доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (время доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" этот показатель ожидается на уровне 3 недель).

Проект планируется в направлении Северной и Западной Европы – Российской Федерации, затем еще в трех направлениях:

Кавказ – Персидский залив (Западный маршрут);

Центральная Азия – Персидский залив (Восточный маршрут);

Каспийское море – Исламская Республика Иран – Персидский залив (Центральный маршрут).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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