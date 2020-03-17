В Азербайджане выросло производство промышленной продукции

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года объем промышленной продукции составил 7,7 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Согласно данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем производства промышленной продукции увеличился на 0,9 процента.

В ненефтяном секторе промышленности производство выросло на 21,7 процента.

В добывающем секторе производство промышленной продукции составило 68,4 процента, в перерабатывающем – 26 процентов, в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром – 5 процентов, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – 0,6 процента.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства увеличился на 6,4 процента, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 1,0 процента.

Доля нефти в добывающем секторе снизилась на 3,7 процента, а товарного газа увеличилась на 19,1 процента.

В сфере производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара производство выросло на 18,6 процента, водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 4,3 процента.

В перерабатывающем секторе повысилось производство автомобилей, прицепов и полуприцепов в 7 раз, прочих транспортных средств – в 2,5 раза, компьютерной, электронной и оптической продукции в 5,7 раза, напитков в 2,1 раза, деревообработки и изделий из дерева – на 89,8 процента, одежды – на 79,6 процента, готовых металлических изделий – на 56,5 процента, мебели – на 47,3 процента, полиграфической продукции – на 40,7 процента, металлургической промышленности – на 39,6 процента, производства бумаги и картона – на 27,5 процента, производства электрооборудования – на 27,1 процента, текстильной промышленности - на 25 процентов, продукции химической промышленности – на 19,5 процента, табачных изделий – на 16,3 процента, нефтепродуктов – на 11,3 процента, фармацевтической продукции – на 4,2 процента, резиновых и пластмассовых изделий – на 3,6 процента, пищевых продуктов – на 1,2 процента.

Работы по установке и ремонту машин и оборудования сократились – на 7,7 процента, производство машин и оборудования – на 19,1 процента, строительных материалов – на 21,9 процента, производство кожи и кожаных изделий, обуви – на 40,3 процента.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов).

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