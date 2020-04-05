Грузинские текстильные компании производят значительное количество масок для лица

БАКУ/Trend - Шесть грузинских текстильных компаний за последние две недели изготовили один миллион масок, чтобы помочь остановить распространение коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Грузии.

С 6 апреля к этим предприятиям добавятся ещё две компании.

Маски, произведенные в Грузии, в первую очередь бесплатно выдаются пенсионерам старше 70 лет, системе здравоохранения, патрульной полиции, таможенникам и сотрудникам продовольственной сети.

На следующем этапе планируется полное обеспечение масками фармацевтической сети.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ознакомился с процессом пошива индивидуальных масок на фабрике Ajara Textile в Батуми. По сообщению пресс-службы премьер-министра, глава правительства подчеркнул важность развития местного производства, особенно с учетом дефицита на маски в мире.

В то же время, по словам Георгия Гахария, что не менее важно, на предприятии работают 3 200 человек, что означает, что, несмотря на кризис, около 3 200 семей сохранили источник дохода.

4 апреля в Грузии был зафиксирован первый случай смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 5 апреля страна сообщила о втором летальном исходе от коронавируса.

В общей сложности с 26 февраля и по сегодняшний день коронавирус в Грузии был лабораторно подтвержден у 170 человек, 36 пациентов выздоровели. В грузинских клиниках лечение продолжают 132 человека.

(Автор: Тамилла Мамедова )