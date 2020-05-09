Президент Туркменистана распорядился о внедрении безналичных расчетов в банковскую систему

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился о внедрении безналичных расчетов в банковскую систему, сообщает Trend со ссылкой на госинформагентство «Туркменистан Сегодня».

Сообщается, что это было сказано на заседании Кабинета министров, проведенном по видеосвязи.

В ходе мероприятия президент страны отметил, что деятельность учреждений банковской сферы организована не на должном уровне. Он распорядился предпринимать шаги по сокращению наличного денежного оборота.

В целом, президенту было доложено о предпринятых в течение четырёх месяцев этого года мерах по реализации денежно-кредитной политики, модернизации инфраструктуры по оказанию электронных услуг, а также расширению перечня банковских продуктов.

Одной из затронутых тем стали итоги работ в финансово-бюджетной системе, а также о претворении в жизнь Программы главы государства по социально-экономическому развитию Туркменистана на 2020-2025 годы и программ развития отраслей.

Президент подчеркнул, что экономические показатели в стране свидетельствуют о стабильном развитии. Одной из основных задач считается мониторинг влияния происходящих в мире процессов на экономику Туркменистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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