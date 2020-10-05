В Кахетии переработали более 238 тысячи тонн винограда

По последним данным, в Грузии в рамках «Ртвели 2020» переработано более 238 тысячи тонн винограда. Об этом сообщает Национальное агентство вина, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Сезон сбора урожая винограда в винодельческом регионе Грузии – Кахетии, начался 22 августа. К процессу переработки подключены более 60 винных компаний.

По данным на 3 октября, урожай предприятиям сдали более 23 тысяч фермеров. Общая стоимость продукции составила 250 миллионов лари (примерно 78,3 миллиона долларов).

Сейчас в среднем за день в Кахетии перерабатывают 5-6 тысяч тонн винограда.

В этом году правительство возобновило программу субсидирования винограда, приостановленную несколько лет назад. Это решение власти объяснили необходимостью помощи фермерам и виноделам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Субсидии получат только те компании, которые в период ртвели закупят и переработают не менее 1 тысячи тонн винограда сортов «ркацители» и «кахури мцване». Один килограмм винограда закупается по 80 тетри. Субсидия государства винзаводам составляет 30 тетри.

Согласно данным на 3 октября, на переработку сдали 161 тысячу тонн «ркацители», 64 тысячи тонны «саперави», 4 тысячи тонн «кахури мцване».