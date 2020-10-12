Министр экономики Азербайджана провёл встречу с новоназначенным послом Японии

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Джуничи Вада, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

По данным ведомства, министр поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал успехов. Джаббаров отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Японией, расширяет сотрудничество между нашими странами в различных сферах, в том числе и в экономической сфере.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Японией существует потенциал развития сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-логистической сферах, а также в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, туризме и государственно-частном партнерстве.

Также, министр экономики проинформировал посла о политике Армении по оккупации и последних военных провокациях против Азербайджана и контрнаступательной операции Азербайджана на своей территории в рамках международного гуманитарного права. Было подчеркнуто, что оккупация Нагорного Карабаха и прилегающих регионов Азербайджана вооруженными силами Армении является реальной угрозой для регионального мира и безопасности.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада отметил, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном и приложит все усилия для развития экономических связей.

По итогам встречи, были обсуждены направления расширения нормативно-правовой базы, развития экономического партнерства, инвестирования, создания совместных предприятий и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева.)

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