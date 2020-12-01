Азербайджанские предприниматели приглашены к участию в форуме «Время экспортировать»

БАКУ /Trend/ - 11 декабря 2020 года в городе Уфа (Республика Башкортостан) состоится Международный экспортный форум «Время экспортировать».

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане.

По данным торгового представительства, в текущем году форум станет частью крупного делового мероприятия – Международной недели бизнеса (с 8 по 11 декабря).

«Предприятия Азербайджана, заинтересованные в установлении прямых контактов с российскими контрагентами, приглашаются к участию в форуме в онлайн формате», - отмечается в информации.

Сообщается, что среди обсуждаемых вопросов – особенности выхода на зарубежные рынки, специфика продвижения IT-услуг на экспорт, новые инструменты развития экспортной деятельности.

В работе форума планируется участие представителей иностранных государств, руководителей органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, международных экспертов в области экспорта и представителей бизнес-сообщества.

Отметим, что деятельность торгового представительства направлена на развитие экономических связей России с Азербайджаном, содействие продвижению российских экспортных проектов и привлечение инвестиций и передовых технологий в Российскую Федерацию.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva