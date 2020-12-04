Наблюдается заметное замедление спада в деятельности виноделов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в производстве винной продукции ощущается изменение.

Об этом сообщил Trend в четверг председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

По его словам, на текущий период производство осуществляется сниженными темпами, однако, несмотря на то, что объекты общественного питания все еще не вернулись к полной работе и до сих пор не возобновлена работа Домов Торжеств, есть небольшое оживление в производстве.

Мадатов заявил, что в годовом объёме внутри республики реализуется порядка 10-12 миллионов бутылок, то есть в среднем один миллион бутылок в месяц.

"Если по результатам шести месяцев спад в этой отрасли составлял 64 процента, то по результатам девяти месяцев спад составляет около 50 процентов",- сказал Мадатов.

Также председатель подчеркнул, что некоторые предприятия перепрофилировались, перейдя на выпуск медицинского спирта, дезинфицирующих спиртосодержащих жидкостей. Однако это большей частью относится к предприятиям, выпускающим крепкий алкоголь.

"В 2019 году в Азербайджане был собран рекордный урожай винограда - чуть более 190 тысяч тонн. Это почти на 30 процентов больше, чем за прошлый год", - подчеркнул Мадатов.

Отметим, что основными экспортерами азербайджанской винной продукции являются Шекинский винный завод, Джалилабадский винный завод, Гянджинский винный завод, Гёйгёльский винный завод, а также ряд частных компаний, занимающихся производством алкогольной продукции.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva