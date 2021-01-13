Ликвидированы ООО "Kaspi AZ", ЖСК "Kaspi Co" и ряд других компаний

БАКУ /Trend/ - Ликвидированы ООО "Bakı 24", "Kaspi AZ", "Mətbuat Evi", "Golden Prince", "Global Advertisment", ЖСК "Kaspi Co".

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на онлайн-газету Vergilər (Налоги) Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Кредиторы в двухмесячный срок могут представить свои требования по адресу госрегистрации компаний: Баку, Сабаильский район, улица Фикрета Амирова, 1.

(Текст: Турал Гараджаев)