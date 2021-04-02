Азербайджан и Турция создадут совместный инвестиционный фонд

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией проводится обширная работа по созданию совместного взаимного инвестиционного фонда.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе обсуждений азербайджано-турецких экономических связей заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в ходе работы азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству достигнуто соглашение о создании совместного инвестиционного фонда.

«В настоящее время между учрежденным Президентом Азербайджана ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и Фондом национального благосостояния Турции идут переговоры по созданию инвестиционного фонда», — отметил Микаил Джаббаров.

Было сказано, что объем инвестиций Азербайджана в братскую Турцию достигает 19 миллиардов долларов, а Турции в экономику Азербайджана — 13 миллиардов долларов. По словам министра, Турция лидирует по инвестициям в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

«На данный момент в Азербайджане функционируют порядка 4,2 тысячи компаний с турецким капиталом, а работы турецких компаний по 300 действующим проектам оцениваются в 16,3 миллиарда долларов», — заключил министр.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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