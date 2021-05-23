В Грузии наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота

БАКУ / Trend / - На конец первого квартала 2021 года поголовье крупного рогатого скота в Грузии увеличилось на 4,4 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достигло 1 миллиона голов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

Как сообщается, общее поголовье дойных коров и буйволов увеличилось на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 468,5 тысячи голов.

Общее поголовье овец и коз уменьшилось на 4,5 процента и составило 1 миллион голов.

По предварительным данным, в первом квартале 2021 года производство молока увеличилось до 115,3 миллиона литров – на 7,8 процента по сравнению с прошлогодним показателем.

Поголовье свиней составило 174,7 тысячи голов, что на 3,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество птиц достигло 11,3 миллиона – рост на 10,4 процента по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Производство мяса снизилось на 2,5 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 15 800 тонн.

Объем производства яиц составил 171,4 миллиона штук, что на 6,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)