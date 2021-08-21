Существенная часть расчетов в товарообороте Азербайджана пришлась на СКВ

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года большая часть расчетов в товарообороте Азербайджана была произведена в свободно конвертируемой валюте (СКВ).

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК), расчеты в СКВ по экспортным операциям составили 6,224 миллиарда долларов, или 54,63 процента от всех видов экспортных расчетов. Это на 29,6 процента больше, чем в январе – июле 2020 года.

Расчеты в СКВ по импортным операциям в отчетный период составили 5,232 миллиарда долларов, или 83,08 процента от всех видов расчетов по импорту, что больше на 4,2 процента в годовом исчислении.

На начало августа расчеты в манатах по экспортным операциям Азербайджана достигли 10,12 миллиона долларов в манатном эквиваленте, что на 8,4 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В импортных операциях этот показатель составил 466,03 миллиона долларов, увеличившись за год на 12 процентов.

Прочие сделки по экспортным операциям достигли 5,15 миллиарда долларов, что на 20 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года. Удельный вес прочих сделок по экспорту достиг 45,2 процента от всех видов расчетов. По импортным операциям в этой категории был зафиксирован рост на 25,8 процента – до 579,34 миллиона долларов. Доля таких сделок во всех видах импортных расчетов составила 9,2 процента.

Отметим, что в структуре внешнеторгового оборота Азербайджана в январе – июле 2021 года на экспорт пришлись 11,39 миллиарда долларов, а на импорт – 6,3 миллиарда долларов.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении выросло на 57,7 процента и осталось положительным, составив 5,095 миллиарда долларов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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