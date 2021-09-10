Волгоградские компании представили свою продукцию потенциальным партнерам в Баку

БАКУ /Trend/ - Волгоградские предприниматели представили потенциальным партнерам в Баку электрооборудование, промышленную и бытовую химию, жидкую керамическую теплоизоляцию, сельскохозяйственную и пищевую продукцию.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно информации Комитета экономической политики и развития Волгоградской области России, свои товары и услуги азербайджанским партнерам презентовали заинтересованные в экспорте продукции в Азербайджан компании «Энергомашсервис», «Бионикс», «СМ-Сервис», НПО «Броня», «Дьютибокс», «Межрегионагрохим», «Фермалент» и «Фроловский элеватор».

Было сказано, что компания «Энергомашсервис» в ходе бизнес-миссии определила перспективные ниши азербайджанского рынка для продвижения своей продукции, и в ходе деловых встреч удалось достичь предварительных договоренностей с рядом компаний.

«Оптимальный перечень местных компаний был подобран специалистами Центра поддержки экспорта. Мы планируем продвигать на рынок Азербайджана электрооборудование и модульные здания, так как эта продукция востребована и местные компании позитивно настроены по отношению к волгоградским производителям. Теперь нам предстоят дальнейшие переговоры, и мы надеемся заключить контракты на поставку», – заметила заместитель директора по маркетингу «Энергомашсервис» Дарья Павлова.

Отметим, что бизнес-миссия волгоградских предпринимателей в Азербайджан состоялась при содействии регионального Центра поддержки экспорта.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni