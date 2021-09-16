Назван крупнейший страховщик Грузии по валовой заработанной премии
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Координационный штаб по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана обсудил ряд важных вопросов (ФОТО)
Незаконный визит депутатов Франции на азербайджанские территории наносит вред усилиям по восстановлению мира в регионе – глава МИД Азербайджана (ФОТО)
ПАСЕ призвала Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных землях Азербайджана
Минкультуры Азербайджана обратилось в Оперштаб в связи с возобновлением работы театров и кинотеатров
От пешки до короля за штурманским колесом Кямала Агасиева: Никому не желаю попадать в цугцванг (ФОТО)
Для предпринимателей в Азербайджане должны быть упрощены формы финучета и налоговой отчетности - Агентство по развитию МСБ
В минобразования Азербайджана прояснили вопрос отсутствия в электронной системе данных о некоторых дипломах
В Азербайджане завершены ремонтно-строительные работы в 36 школах, пострадавших во время 44-дневной войны
Чем масштабнее будет проходить вакцинация, тем положительнее будет результат – глава офиса ВОЗ в Азербайджане
В МИД Азербайджана прокомментировали незаконный визит члена Национальной ассамблеи Франции в Ханкенди
В азербайджанской армии прошли мероприятия, приуроченные к 103-й годовщине освобождения Баку от оккупации (ФОТО)