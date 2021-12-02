Иран и Россия ускорят строительство международного коридора Север-Юг

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран и Россия планируют ускорить строительство международного транспортного коридора Север-Юг за счет расширения двусторонних связей.

Об этом сказал в интервью Trend глава Совместной Ирано-Российской торговой палаты Хади Тизхуш Табан.

По его словам, данная тема обсуждалась представителями Особой экономической зоны "Лотос" и членами Совместной Ирано-Российской торговой палаты во время встречи.

Как отметил Хади Тизхуш, ожидается, что две страны расширят сотрудничество между своими особыми свободными зонами для стимулирования торговли и бизнеса.

Совместная Ирано-Российская Торговая Палата предоставляет все возможности для расширения сотрудничества между обеими сторонами.

Торговые связи Ирана и России увеличились в текущем иранском году (начавшемся 21 марта 2021 года), статистика показывает, что экспорт Ирана в Россию увеличился за первые шесть месяцев на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом.

На встрече присутствовали представители общественного сектора России, глава Высшего совета свободных торгово-промышленных и особых экономических зон и управляющий директор свободной зоны Анзали.

На встрече стороны подчеркнули необходимость создания единого оператора для управления перевозками по маршруту коридора, а также расширение строительства коридора.

Другими темами встречи стали развитие сотрудничества с бенефициарами международного транспортного коридора Север-Юг, такими как Индия, сокращение транспортных расходов и бюрократии.