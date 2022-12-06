Венгрия нацелена на активное участие в работе Организации тюркских государств

БАКУ /Trend/ - Венгрия, будучи центральноевропейской страной и членом западных союзнических систем, в то же время не забывает о своих восточных корнях.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

"Хотя мы являемся "всего лишь" наблюдателями в Организации тюркских государств, мы хотим быть активными участниками деятельности Организации и всех форматов тюркского сотрудничества. В целях углубления сотрудничества с тюркским миром в 2019 году мы открыли Европейское представительство Организации в Будапеште, которое в настоящее время работает в полную силу с менеджерами проектов из всех стран-членов, включая Азербайджан. У нас прекрасное сотрудничество с Международным фондом тюркской культуры и наследия, базирующимся в Баку. Мы, безусловно, хотим становиться все более и более активными во всех сферах, которые охватывает Организация, поэтому регулярно участвуем в ее заседаниях, мероприятиях различного уровня", — сказал посол.

Торма отметил, что, как и в предыдущие годы, на следующем саммите Организации в Самарканде в ноябре 2022 года будет присутствовать венгерская делегация самого высокого уровня.

"Тот факт, что Шуша станет культурной столицей тюркского мира в 2023 году, а регион Веспрем-Балатон - культурной столицей Европы в 2023 году, открывает новые возможности для сотрудничества", - подчеркнул он.

Twitter: @Lyaman_Zeyn